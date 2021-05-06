В КНДР заявили, что пропагандистские листовки из Южной Кореи передают коронавирус

В Пхеньяне граждан призвали "думать", "двигаться" и не рассчитывать на вакцины, поскольку они якобы не помогли другим.

Пропагандистские листовки из Республики Корея могут передавать коронавирус. Об этом заявила официальная газета КНДР Rodong Sinmun.

"Даже когда мы сталкиваемся со странным объектом, летящим на ветру, мы должны рассматривать его как возможный путь передачи вредоносного вируса", — отмечено в публикации.

Газета призвала граждан Северной Кореи "думать и двигаться", руководствуясь национальными руководящими принципами борьбы с коронавирусом. При этом вакцины в издании назвали неэффективными, поскольку они якобы не смогли остановить ковид в других странах.