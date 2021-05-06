Принца Лихтенштейна обвинили в убийстве самого большого медведя Европы

Принца Эмануэля из правящей династии княжества Лихтенштейн обвинили в трофейном убийстве самого большого медведя на территории Румынии, а вероятно, и Европы. Об этом сообщила местная организация по защите окружающей среды Agent Green.

В распоряжении организации оказалась фотография 17-летнего медведя Артура и подсчёт рейтинговых очков, согласно которому Эмануэль получил 592,8 из 600 возможных, что является рекордом в сфере трофейной охоты. По сообщению издания The Guardian, принц заплатил 7000 евро за добычу медведя.

Фото © Agent Green

Также отмечается, что Эмануэль, проживающий в австрийском Ригерсбурге, получил официальное разрешение от Министерства окружающей среды Румынии на отстрел другого животного — медведицы, которая нападала на фермерские хозяйства на северо-западе страны. Документ действовал с 12 по 16 марта, но вместо самки был застрелен Артур.

Стоит пояснить, что на территории Румынии трофейная охота находится под запретом с 2016 года, а бурые медведи защищены законом. Однако власти страны могут выдать разрешение на отстрел животных в случае наличия угрозы гражданам.

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