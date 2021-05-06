Правительство рассматривает вопрос о запрете жидкости для электронных сигарет

В России могут запретить продажу жидкостей для электронных сигарет. Соответствующий вопрос, вошедший в план реализации антитабачной концепции, будет проработан правительством.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, запрет может коснуться ароматизаторов, входящих в состав жидкости, красителей, а также усиливающих зависимость веществ, которые нередко добавляются производителями такой табачной продукции.

"Кроме того, в планах — ввести запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ. Это позволит не вводить в заблуждение потребителей", — добавили в пресс-службе правительства.

Ранее Лайф сообщал, что помимо запрета на жидкости для электронных сигарет кабмин рассмотрит вопрос об изменении правил оформления упаковок табачной продукции. Так, предполагается, что они должны стать полностью обезличены.

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