Более 150 краснокнижных тюленей обнаружены мёртвыми на берегу Каспийского моря. Видео © VK / myderbentplus

На побережье Каспийского моря учёные из Москвы и Дагестана обнаружили более 150 погибших нерп, которые занесены в Красную книгу РФ. Видео с мёртвыми тюленями появились в соцсетях.

"Мы продолжаем обследование, думаю, что сегодня число погибших животных достигнет 200. Жуткая картина, я такого не видел никогда, через каждые 50 метров на пляже — погибшая нерпа", — отметил в беседе с ТАСС координатор природоохранных программ научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" Виктор Никифоров.

До конца непонятны причины такой трагедии, но известно, что некоторые нерпы были найдены в рыболовных сетях, а отдельные особи — без шкур.

"Причины гибели могут быть самые разные — от загрязнения моря до рыболовства. Чтобы понять причину, нужно проводить тщательное и всестороннее исследование, круглогодичный мониторинг. Мы взяли образцы тканей, чтобы определить структуру популяции, возраст погибших животных. Сто лет назад численность нерп на Каспии была более миллиона, а сейчас, по разным оценкам, — 50–70 тыс. Это серьёзное снижение численности, такую проблему нельзя решить разовыми акциями", — объяснил эксперт.

Выбросы каспийских нерп наблюдаются далеко не первый раз за последнее десятилетие. Подобные случаи отмечались в 2012, 2016 годах и в конце 2020-го. Одной из возможных причин подобного ЧП мог стать выброс природного газа.

Напомним, что с начала декабря прошлого года на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено более 300 мёртвых каспийских тюленей. Возможными причинами этого могут быть выбросы природного газа, а также инфекция или ослабленное состояние животных. Также подобные случаи происходили в 2012 и 2016 годах.

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