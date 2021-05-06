Голикова отметила повышение заболеваемости ковидом среди подростков
Также она сообщила, что наибольший прирост новых случаев заболеваемости — 37 процентов — приходится на Москву и Санкт-Петербург. Впрочем, на это влияет и высокий охват тестирования.
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Среди подростков 15–17 лет подскочил уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.
Также она отметила, что наибольший прирост новых случаев заболеваемости — 37 процентов — приходится на Москву и Санкт-Петербург. Впрочем, на это влияет и высокий охват тестирования.
Кроме того, Голикова обратила внимание, что не все граждане соблюдают масочный режим.
Напомним, ранее стало известно, что в России зарегистрировали вакцину "Спутник лайт". Данный препарат является первым компонентом вакцины против коронавируса "Спутник V".
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