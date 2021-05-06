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Голикова отметила повышение заболеваемости ковидом среди подростков

Также она сообщила, что наибольший прирост новых случаев заболеваемости — 37 процентов — приходится на Москву и Санкт-Петербург. Впрочем, на это влияет и высокий охват тестирования.

6 мая 2021, 12:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Среди подростков 15–17 лет подскочил уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Также она отметила, что наибольший прирост новых случаев заболеваемости — 37 процентов — приходится на Москву и Санкт-Петербург. Впрочем, на это влияет и высокий охват тестирования.

Кроме того, Голикова обратила внимание, что не все граждане соблюдают масочный режим.

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Напомним, ранее стало известно, что в России зарегистрировали вакцину "Спутник лайт". Данный препарат является первым компонентом вакцины против коронавируса "Спутник V".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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