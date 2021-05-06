Голикова отметила повышение заболеваемости ковидом среди подростков

Среди подростков 15–17 лет подскочил уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Также она отметила, что наибольший прирост новых случаев заболеваемости — 37 процентов — приходится на Москву и Санкт-Петербург. Впрочем, на это влияет и высокий охват тестирования.

Кроме того, Голикова обратила внимание, что не все граждане соблюдают масочный режим.

Напомним, ранее стало известно, что в России зарегистрировали вакцину "Спутник лайт". Данный препарат является первым компонентом вакцины против коронавируса "Спутник V".

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