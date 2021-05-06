Блинкен назвал коррупцию и олигархов внутренней угрозой Украины

"Но есть и внутренняя угроза: это коррупция и олигархи, то есть мощные люди, которые преследуют собственные узкие интересы незаконными методами за счёт народа Украины. Поэтому борьба с коррупцией — это один из ключевых вопросов для украинского народа и решающий для улучшения его жизни", — сказал глава американской дипломатии на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.