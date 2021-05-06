Блинкен назвал коррупцию и олигархов внутренней угрозой Украины
По его мнению, две эти проблемы являются самой большой угрозой для внутренней стабильности Украины и её дальнейшего развития.
Фото © ТАСС / ЕРА / NEIL HALL / POOL
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: олигархи и коррупция являются внутренней угрозой для Украины.
"Но есть и внутренняя угроза: это коррупция и олигархи, то есть мощные люди, которые преследуют собственные узкие интересы незаконными методами за счёт народа Украины. Поэтому борьба с коррупцией — это один из ключевых вопросов для украинского народа и решающий для улучшения его жизни", — сказал глава американской дипломатии на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По мнению Блинкена, две эти проблемы являются самой большой угрозой для внутренней стабильности Украины и её дальнейшего развития.
Ранее Блинкен провёл встречу с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Там он также акцентировал внимание на необходимости проведения реформ, например реформы корпоративного управления, а также реформы в сфере антикоррупционной инфраструктуры.
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