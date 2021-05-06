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Путин поддержал идею снятия с вакцин патентной защиты

Президент РФ считает, что в такое тяжёлое для мира время нельзя думать только о деньгах, следует в первую очередь заботиться о безопасности людей.

6 мая 2021, 13:03
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что готов поддержать идею снятия патентной защиты с вакцин от коронавируса. Глава государства отметил, что это не только не противоречит правилам ВТО, но и соответствует им, ведь такая мера применяется в чрезвычайных ситуациях.

"Но пандемия — это и есть чрезвычайная ситуация. Безусловно, Россия бы поддержала такой подход, имея в виду, что в современных условиях <...> мы должны думать не о том, чтобы извлекать максимальную прибыль, а о том, чтобы обеспечить безопасность людей", — сказал Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.

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Президент поручил вице-премьеру вместе с коллегами проработать этот вопрос.

Ранее глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала попросила Россию делиться вакциной от ковида с другими странами.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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