Путин поддержал идею снятия с вакцин патентной защиты
Президент РФ считает, что в такое тяжёлое для мира время нельзя думать только о деньгах, следует в первую очередь заботиться о безопасности людей.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что готов поддержать идею снятия патентной защиты с вакцин от коронавируса. Глава государства отметил, что это не только не противоречит правилам ВТО, но и соответствует им, ведь такая мера применяется в чрезвычайных ситуациях.
"Но пандемия — это и есть чрезвычайная ситуация. Безусловно, Россия бы поддержала такой подход, имея в виду, что в современных условиях <...> мы должны думать не о том, чтобы извлекать максимальную прибыль, а о том, чтобы обеспечить безопасность людей", — сказал Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.
Президент поручил вице-премьеру вместе с коллегами проработать этот вопрос.
Ранее глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала попросила Россию делиться вакциной от ковида с другими странами.
Выбор редакции
Путин поздравил еврейскую общину с Днём спасения и освобождения
Не с кем поговорить: как пандемия сказалась на детском развитии
Глава Минздрава заявил, что "Спутник лайт" ускорит формирование популяционного иммунитета
Ограблением средь бела дня на петербургском мосту попало на видео
Инфекционист объяснил, почему вакцину от Moderna признали лучшей в мире
Комментариев: 0