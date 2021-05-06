Путин поддержал идею снятия с вакцин патентной защиты

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что готов поддержать идею снятия патентной защиты с вакцин от коронавируса. Глава государства отметил, что это не только не противоречит правилам ВТО, но и соответствует им, ведь такая мера применяется в чрезвычайных ситуациях.

"Но пандемия — это и есть чрезвычайная ситуация. Безусловно, Россия бы поддержала такой подход, имея в виду, что в современных условиях <...> мы должны думать не о том, чтобы извлекать максимальную прибыль, а о том, чтобы обеспечить безопасность людей", — сказал Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.