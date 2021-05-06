Названы лучшие регионы России по показателям вакцинации
Всего в стране свыше 13 миллионов человек привиты первым компонентом и более 9 миллионов получили вторую дозу препарата.
Фото © ТАСС / Григоров Гавриил
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным назвала лучшие регионы страны по показателям вакцинации.
"На сегодня вакцинировано 13,4 миллиона человек первым комплектом и 9,4 миллиона человек — вторым, то есть полностью. Лучшие регионы по вакцинации — Тува, Калмыкия, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий АО", — сказала она.
Напомним, ранее стало известно, что в России зарегистрировали вакцину "Спутник лайт". Данный препарат является первым компонентом вакцины против коронавируса "Спутник V".
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