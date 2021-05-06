Названы лучшие регионы России по показателям вакцинации

"На сегодня вакцинировано 13,4 миллиона человек первым комплектом и 9,4 миллиона человек — вторым, то есть полностью. Лучшие регионы по вакцинации — Тува, Калмыкия, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий АО", — сказала она.