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Названы лучшие регионы России по показателям вакцинации

Всего в стране свыше 13 миллионов человек привиты первым компонентом и более 9 миллионов получили вторую дозу препарата.

6 мая 2021, 13:08
<p>Фото © ТАСС / Григоров Гавриил</p>

Фото © ТАСС / Григоров Гавриил

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным назвала лучшие регионы страны по показателям вакцинации.

"На сегодня вакцинировано 13,4 миллиона человек первым комплектом и 9,4 миллиона человек — вторым, то есть полностью. Лучшие регионы по вакцинации — Тува, Калмыкия, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий АО", — сказала она.

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Напомним, ранее стало известно, что в России зарегистрировали вакцину "Спутник лайт". Данный препарат является первым компонентом вакцины против коронавируса "Спутник V".

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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