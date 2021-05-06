Путин объяснил порядок открытия российских границ
Президент подчеркнул заинтересованность властей в свободном передвижении и полноценном отдыхе граждан.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Власти России будут следить за ситуацией с коронавирусом в других странах и на основании этих данных будут принимать решения по открытию границ. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.
"Мы понимаем, что во многих странах, где туристическая отрасль является весьма важной для экономики в целом, такая ситуация является чрезвычайно опасной, особенно когда наступает сезон", — отметил глава государства.
Путин выразил надежду, что с помощью специалистов удастся внимательно отслеживать ситуацию в этих странах и принимать соответствующие решения. При этом президент подчеркнул заинтересованность властей в свободном передвижении и полноценном отдыхе граждан.
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