Путин объяснил порядок открытия российских границ

Власти России будут следить за ситуацией с коронавирусом в других странах и на основании этих данных будут принимать решения по открытию границ. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.

"Мы понимаем, что во многих странах, где туристическая отрасль является весьма важной для экономики в целом, такая ситуация является чрезвычайно опасной, особенно когда наступает сезон", — отметил глава государства.

Путин выразил надежду, что с помощью специалистов удастся внимательно отслеживать ситуацию в этих странах и принимать соответствующие решения. При этом президент подчеркнул заинтересованность властей в свободном передвижении и полноценном отдыхе граждан.

Ранее посол России оценил сроки возобновления авиасообщения с курортами Египта.

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