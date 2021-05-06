В Омской области пожар уничтожил половину деревни

В Омской области в деревне Каракуль из-за сильного пожара сгорела половина домов. Видео © VK / omsk_live

В деревне Каракуль Омской области Большереченского района мощный пожар охватил и сжёг порядка 25 домов. Об этом страшном эпизоде сообщили в ГУ МЧС России по Омской области.

Пожароопасная ситуация сейчас наблюдается по всему региону. Над самим Омском стоит смог из-за десяти гектаров выгоревшей травы, кое-где до сих пор тлеют очаги возгорания. Этому способствуют ещё и жаркая погода и ветер — по данным синоптиков, 6 мая в Омске — плюс 25 градусов, северо-западный ветер со скоростью четыре метра в секунду с порывами до 12 метров в секунду, при низкой влажности — всего 30%.

В Каракуль огонь пришёл со стороны соседнего Колосовского района через лес и болотистую местность с камышом, которая находится рядом с домами и зданиями деревни. После пламя перекинулось на постройки.

Огонь охватил деревню в 13:15 по местному времени (10:15 мск). На место, где сначала горело два дома, прибыло две пожарные машины. Однако как-то локализовать огонь удалось только к 18:44 по местному времени (15:44 мск). Всего для тушения пожара были задействованы 15 человек личного состава и восемь единиц техники.

"По оперативным данным, огонь уничтожил в деревне Каракуль 25 строений, из них — один продуктовый магазин, 14 жилых домов, 10 строений. Сейчас пожарно-спасательные подразделения работают на ликвидации возгорания… Готов пункт временного размещения (ПВР) на 38 мест в гостинице "Русь" в районном посёлке Большеречье. Пока из жителей никто не изъявил желания направиться в ПВР", — приводится цитата начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области Юлии Дойниковой.

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