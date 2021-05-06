В Саратове женщина с двумя детьми погибла в пожаре в частном доме

Ночью в посёлке Красный Текстильщик Саратовской области женщина и две её дочери погибли в результате пожара в частном доме. Об этом сообщило региональное Следственное управление СК России.

"По предварительным данным, в доме по улице Фосфоритной посёлка Красный Текстильщик 30-летняя женщина находилась дома с 28-летним племянником и своими малолетними детьми, девочками трёх и десяти лет. В это время произошло возгорание. 28-летний мужчина успел выбежать на улицу, чтобы позвать на помощь. Добравшись до ближайших соседей, он сообщил о пожаре. Вернувшись спустя непродолжительное время, мужчина увидел, что жилое помещение полностью охвачено огнём. Прибывшие на место пожарные обнаружили останки тел 30-летней женщины и двоих детей десяти и трёх лет", — сообщили в ведомстве.