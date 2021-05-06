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В Саратове женщина с двумя детьми погибла в пожаре в частном доме

Спастись удалось только её племяннику. Мужчина выбежал за помощью, но, когда вернулся, было уже поздно.

6 мая 2021, 07:39
<p>Фото ©<a href="https://saratov.sledcom.ru/news/item/1564643/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> СУ СК России по Саратовской области</a></p>

Фото © СУ СК России по Саратовской области

Ночью в посёлке Красный Текстильщик Саратовской области женщина и две её дочери погибли в результате пожара в частном доме. Об этом сообщило региональное Следственное управление СК России.

"По предварительным данным, в доме по улице Фосфоритной посёлка Красный Текстильщик 30-летняя женщина находилась дома с 28-летним племянником и своими малолетними детьми, девочками трёх и десяти лет. В это время произошло возгорание. 28-летний мужчина успел выбежать на улицу, чтобы позвать на помощь. Добравшись до ближайших соседей, он сообщил о пожаре. Вернувшись спустя непродолжительное время, мужчина увидел, что жилое помещение полностью охвачено огнём. Прибывшие на место пожарные обнаружили останки тел 30-летней женщины и двоих детей десяти и трёх лет", — сообщили в ведомстве.

Два человека погибли при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

Два человека погибли при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

Отмечается, что семья не состояла на профилактическом учёте. Глава семейства находился в момент трагедии на заработках в другом регионе.

Ранее при пожаре в частном доме в ХМАО погибли два ребёнка и взрослый.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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