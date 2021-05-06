Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Болсонару увидел свою схожесть с Путиным

Также политик поблагодарил российского лидера за освобождение водителя бывшего футболиста "Спартака".

6 мая 2021, 07:21
<p>Коллаж LIFE © ТАСС / Zuma / Гунеев Сергей</p>

Коллаж LIFE © ТАСС / Zuma / Гунеев Сергей

Президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал о своём интересе к России и схожести с президентом России Владимиром Путиным. Во время общения с журналистами в аэропорту Рио-де-Жанейро политик в очередной раз поблагодарил российского лидера за освобождение бразильца Робсона Оливейры, арестованного два года назад в РФ.

"Мы с Путиным очень похожи. Я никогда этого не отрицал. <...> Это страна (Россия. — Прим. ред.), которая нам очень интересна", — заявил Болсонару.

Напомним, Робсон Оливейра работал водителем бывшего футболиста московского "Спартака" Фернандо. Мужчину задержали в 2019 году и поместили в СИЗО после того, как у него нашли запрещённый в России лекарственный препарат — гидрохлорид метадона.

Путин и Болсонару обсудили по телефону поставки "Спутника V" в Бразилию

Путин и Болсонару обсудили по телефону поставки "Спутника V" в Бразилию

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1