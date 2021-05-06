Болсонару увидел свою схожесть с Путиным
Также политик поблагодарил российского лидера за освобождение водителя бывшего футболиста "Спартака".
Коллаж LIFE © ТАСС / Zuma / Гунеев Сергей
Президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал о своём интересе к России и схожести с президентом России Владимиром Путиным. Во время общения с журналистами в аэропорту Рио-де-Жанейро политик в очередной раз поблагодарил российского лидера за освобождение бразильца Робсона Оливейры, арестованного два года назад в РФ.
"Мы с Путиным очень похожи. Я никогда этого не отрицал. <...> Это страна (Россия. — Прим. ред.), которая нам очень интересна", — заявил Болсонару.
Напомним, Робсон Оливейра работал водителем бывшего футболиста московского "Спартака" Фернандо. Мужчину задержали в 2019 году и поместили в СИЗО после того, как у него нашли запрещённый в России лекарственный препарат — гидрохлорид метадона.
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