Болсонару увидел свою схожесть с Путиным

Президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал о своём интересе к России и схожести с президентом России Владимиром Путиным. Во время общения с журналистами в аэропорту Рио-де-Жанейро политик в очередной раз поблагодарил российского лидера за освобождение бразильца Робсона Оливейры, арестованного два года назад в РФ.

"Мы с Путиным очень похожи. Я никогда этого не отрицал. <...> Это страна (Россия. — Прим. ред.), которая нам очень интересна", — заявил Болсонару.

Напомним, Робсон Оливейра работал водителем бывшего футболиста московского "Спартака" Фернандо. Мужчину задержали в 2019 году и поместили в СИЗО после того, как у него нашли запрещённый в России лекарственный препарат — гидрохлорид метадона.

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