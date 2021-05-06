Лавров: В России никто не ставит под сомнение союз с Казахстаном
Глава МИД РФ раскритиковал провокационные речи некоторых политиков.
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Никто никогда не услышит из уст людей, определяющих российскую политику, сомнения в союзнических отношениях с Казахстаном. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Никаких высказываний от тех лиц, которые определяют политику Российской Федерации по отношению к Казахстану, которые хоть каким-то образом подвергали бы сомнению что-либо из договорённостей о том, как мы своё союзничество развиваем, никогда не звучали и не прозвучат", — сказал он в беседе с изданием "Хабар".
Глава МИД также отметил, что отношения между двумя странами построены на исключительном уважении к границам, суверенитету и независимости друг друга. По его словам, так и останется в будущем, несмотря на все провокационные замечания других политиков.
Напомним, ранее глава Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что территория Казахстана — это "большой подарок от России". При этом позднее парламентарий объяснился: он имел в виду то, что интересы страны были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР. После этого МИД Казахстана передал России ноту.
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