Лавров: В России никто не ставит под сомнение союз с Казахстаном

Никто никогда не услышит из уст людей, определяющих российскую политику, сомнения в союзнических отношениях с Казахстаном. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Никаких высказываний от тех лиц, которые определяют политику Российской Федерации по отношению к Казахстану, которые хоть каким-то образом подвергали бы сомнению что-либо из договорённостей о том, как мы своё союзничество развиваем, никогда не звучали и не прозвучат", — сказал он в беседе с изданием "Хабар".

Глава МИД также отметил, что отношения между двумя странами построены на исключительном уважении к границам, суверенитету и независимости друг друга. По его словам, так и останется в будущем, несмотря на все провокационные замечания других политиков.

Напомним, ранее глава Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что территория Казахстана — это "большой подарок от России". При этом позднее парламентарий объяснился: он имел в виду то, что интересы страны были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР. После этого МИД Казахстана передал России ноту.

Авторы