Евродепутаты обратились в ЕК насчёт мер по противодействию цензуре в Facebook
Блокируя информацию о вакцинах и ковиде, соцсеть вступает в открытый конфликт интересов с обществом, отметили парламентарии.
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Facebook ограничивает свободу самовыражения пользователей, занимаясь активной цензурой их публикаций на своём ресурсе. Об этом в своём обращении к Еврокомиссии заявили депутаты от Италии, пишет RT.
"Всё чаще и чаще Facebook ограничивает свободу самовыражения граждан, подвергая их публикации цензуре и ссылаясь на подразумеваемые и при этом расплывчатые нарушения "норм сообщества", — отмечается в заявлении.
По словам парламентариев, Facebook, в частности, занимается блокировкой той информации о коронавирусе и вакцинах, которая идёт вразрез с интересами акционеров компании, владеющих долями в фармацевтическом бизнесе. А "научно верная и объективная" информация в то же время всячески блокируется. Таким образом сформировался конфликт интересов, действующий во вред гражданам.
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"В преддверии создания европейской рамочной основы регулирования, которая требовала бы от Facebook и других платформ соблюдать основные права человека, такие как свобода выражения мнений и получения информации, планирует ли Еврокомиссия принять оперативные, адекватные и действенные меры в этом отношении?" — задали депутаты вопрос Еврокомиссии.
Ранее стало известно, что социальная сеть Facebook по ошибке заблокировала доступ к странице проекта RT RedFish. Там извинились за доставленные неудобства. Также соцсеть наложила ограничения на трансляцию к 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос.
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