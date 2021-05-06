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Появилось видео спецоперации из Бразилии, где 23 человека погибли в перестрелке

По данным СМИ, число погибших при полицейских операциях максимальное с 2016 года.

6 мая 2021, 16:20

Появилось видео спецоперации из Бразилии, где 23 человека погибли в перестрелке. Видео © Соцсети

Бразильские телеканалы опубликовали видео полицейской спецоперации в трущобах Рио-де-Жанейро, где 23 человека погибли в перестрелке.

Как сообщает портал G1, стрельба произошла в северной зоне города Жакарезинью, где проходила операция по борьбе с наркотиками. Погиб один правоохранитель: Андре Фриас скончался после ранения в голову. Также пострадали двое полицейских и двое гражданских, садившихся в поезд метро.

По данным СМИ, число погибших при полицейских операциях максимальное с 2016 года.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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