Появилось видео спецоперации из Бразилии, где 23 человека погибли в перестрелке
По данным СМИ, число погибших при полицейских операциях максимальное с 2016 года.
Появилось видео спецоперации из Бразилии, где 23 человека погибли в перестрелке. Видео © Соцсети
Бразильские телеканалы опубликовали видео полицейской спецоперации в трущобах Рио-де-Жанейро, где 23 человека погибли в перестрелке.
Как сообщает портал G1, стрельба произошла в северной зоне города Жакарезинью, где проходила операция по борьбе с наркотиками. Погиб один правоохранитель: Андре Фриас скончался после ранения в голову. Также пострадали двое полицейских и двое гражданских, садившихся в поезд метро.
По данным СМИ, число погибших при полицейских операциях максимальное с 2016 года.
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