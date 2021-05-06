Появилось видео спецоперации из Бразилии, где 23 человека погибли в перестрелке

Как сообщает портал G1, стрельба произошла в северной зоне города Жакарезинью, где проходила операция по борьбе с наркотиками. Погиб один правоохранитель: Андре Фриас скончался после ранения в голову. Также пострадали двое полицейских и двое гражданских, садившихся в поезд метро.