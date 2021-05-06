"Мы везде, даже в головах политиков": Захарова оценила шутку Зеленского о вездесущих русских

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала шуточное высказывание президента Украины Владимира Зеленского о вездесущих русских, которое прозвучало из его уст во время сегодняшней пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

"В ходе этой беседы госсекретарь Блинкен заверял украинских деятелей, что они в безопасности. Не знал госсекретарь Блинкен, что "мы везде", включая головы украинских политических деятелей", — написала Захарова на своей странице в "Фейсбуке".

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский встречался с госсекретарём США Энтони Блинкеном, который прибыл с рабочим визитом в Киев на два дня. Основной целью поездки глава американской дипломатии назвал подтверждение серьёзности намерений в партнёрских отношениях с Украиной.

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