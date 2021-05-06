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"Мы везде, даже в головах политиков": Захарова оценила шутку Зеленского о вездесущих русских

Так украинский президент ответил иностранной журналистке, которая слушала его в переводе на русский язык.

6 мая 2021, 16:46
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала шуточное высказывание президента Украины Владимира Зеленского о вездесущих русских, которое прозвучало из его уст во время сегодняшней пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

"В ходе этой беседы госсекретарь Блинкен заверял украинских деятелей, что они в безопасности. Не знал госсекретарь Блинкен, что "мы везде", включая головы украинских политических деятелей", — написала Захарова на своей странице в "Фейсбуке".

"Они здесь, они везде": Зеленский на пресс-конференции пошутил про вездесущих русских

"Они здесь, они везде": Зеленский на пресс-конференции пошутил про вездесущих русских

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский встречался с госсекретарём США Энтони Блинкеном, который прибыл с рабочим визитом в Киев на два дня. Основной целью поездки глава американской дипломатии назвал подтверждение серьёзности намерений в партнёрских отношениях с Украиной.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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