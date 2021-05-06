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Муж бьюти-блогерши на Урале сознался в её убийстве, но в полиции засомневались

Несмотря на явку с повинной, правоохранители решили проверить другие версии.

6 мая 2021, 17:14
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/kris_zhuravleva_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kris_zhuravleva</a></p>

Фото © Instagram / kris_zhuravleva

Убийцей 28-летней блогерши из Екатеринбурга Кристины Журавлёвой может быть её супруг. По крайней мере, он сам в этом признался, когда пришёл в полицию под действием неизвестных веществ, сообщает со ссылкой на источник агентство Ura.ru.

"Судя по всему, он был под воздействием психотропных веществ. В полиции на него надавили, и мужчина подписал признательные показания о том, что он убил жену", — рассказал собеседник агентства.

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Вместе с тем отмечается, что следователи не стали верить мужчине на слово. Хоть пока это и приоритетная версия, другие тоже прорабатываются. Правоохранители изучают, как провела девушка последние дни жизни, какие отношения у неё были с семьёй, а также проверяют круг близких людей.

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Напомним, ранее стало известно, что тело 28-летней блогерши Кристины Журавлёвой найдено в лесополосе в Свердловской области. По словам подписчиков, в последний раз девушка выходила на связь 5 апреля.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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