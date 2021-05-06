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Тихая, но доброжелательная: соседи рассказали о блогерше, которую нашли мёртвой в уральском лесу

Никто не замечал каких-либо аномалий в её отношениях с супругом, но они были очень закрытой парой.

6 мая 2021, 11:39
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/kris_zhuravleva_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kris_zhuravleva</a></p>

Фото © Instagram / kris_zhuravleva

Найденная мёртвой в уральском лесу блогерша Кристина Журавлёва вела крайне неприметный образ жизни, но была приветливым человеком. Об этом сообщил портал "Екатеринбург онлайн".

Девушка вместе с мужем и двумя собаками жила на территории посёлка Первомайский около Екатеринбурга в течение последних трёх лет. Они редко куда-то выезжали и ни с кем особо не общались. При этом супруг Кристины, в отличие от доброжелательной и улыбчивой жены, запомнился соседям как совершенно неприветливый человек.

Журавлёва выучилась на педагога, но не работала по специальности. Она вела свой бьюти-блог и трудилась в SMM-сфере. Её неоднократно видели снимающей видео. Но об обстоятельствах личной жизни пары толком ничего известно не было, в том числе про их ссоры.

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"На людях ничего такого ни разу не видели. Если бы что-то было, то уже весь посёлок бы знал. А за дверьми-то не видно", — объяснил один из соседей.

Соседи также отметили, что недавно в доме супругов находились полицейские, а муж был в наручниках. Они предположили, что он стал подозреваемым в убийстве девушки.

Напомним, ранее стало известно, что тело 28-летней блогерши Кристины Журавлёвой найдено в лесополосе в Свердловской области. По словам подписчиков, в последний раз девушка выходила на связь 5 апреля.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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