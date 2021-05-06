В США после вакцинации от коронавируса умерло более трёх тысяч человек

Не менее 3362 американцев умерли после прививки от коронавируса. Об этом сообщает телеканал Fox News.

"В период с конца декабря 2020 года по прошлый месяц в общей сложности 3362 человека, по-видимому, умерли после получения вакцин от коронавируса в США. 3362 — это в среднем 30 человек каждый день…" — отметил ведущий Такер Карлсон.

При этом после 160 миллионов прививок против гриппа в 2019 году умерло всего 203 американца.

Ранее Лайф писал о греческой женщине, которая умерла от сердечного приступа после прививки. Вакцинация была сделана препаратом AstraZeneca. Сейчас медики выясняют, связана ли смерть с иммунизацией.

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