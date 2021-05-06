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Число погибших в перестрелке с полицией в Рио выросло до 25 человек

Также пострадали двое правоохранителей и двое пассажиров метро.

6 мая 2021, 17:28

Фото © Соцсети

Количество пострадавших в результате перестрелки в метрополитене Рио-де-Жанейро в Бразилии выросло до 25 человек. Такие данные приводит бразильский телеканал Globo. Началось всё в трущобах, но стрельба коснулась и пассажиров метро.

Появилось видео спецоперации из Бразилии, где 23 человека погибли в перестрелке

Появилось видео спецоперации из Бразилии, где 23 человека погибли в перестрелке

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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