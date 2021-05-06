Число погибших в перестрелке с полицией в Рио выросло до 25 человек
Также пострадали двое правоохранителей и двое пассажиров метро.
Фото © Соцсети
Количество пострадавших в результате перестрелки в метрополитене Рио-де-Жанейро в Бразилии выросло до 25 человек. Такие данные приводит бразильский телеканал Globo. Началось всё в трущобах, но стрельба коснулась и пассажиров метро.
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