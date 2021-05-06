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В Румынии поведали о "превращении" Чёрного моря в озеро НАТО

Бухарест назвал безопасность в регионе неотъемлемой частью безопасности альянса.

6 мая 2021, 19:56
<p>Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. Фото © ТАСС / PA Images</p>

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. Фото © ТАСС / PA Images

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску поведал о превращении Чёрного моря в озеро НАТО. Так дипломат ответил на вопрос о том, как альянс может помешать превращению моря в "русское".

"Чёрное море частично превратилось в озеро НАТО. Мы не можем отказаться от присутствия в регионе в качестве членов альянса. Я думаю, что важно продолжать продвигать наши ценности в регионе", ответил глава румынского МИДа.

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По мнению Ауреску, безопасность в районе Чёрного моря — "неотъемлемая часть безопасности НАТО". В связи с этим Бухарест обеспокоен "передислокацией войск и демонстрацией силы в регионе".

Напомним, в последние годы Россия часто фиксирует беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных рубежей. НАТО расширяет подобные инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии".

Авторы
Юлия Коновалова

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