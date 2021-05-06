В Румынии поведали о "превращении" Чёрного моря в озеро НАТО

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску поведал о превращении Чёрного моря в озеро НАТО. Так дипломат ответил на вопрос о том, как альянс может помешать превращению моря в "русское".

"Чёрное море частично превратилось в озеро НАТО. Мы не можем отказаться от присутствия в регионе в качестве членов альянса. Я думаю, что важно продолжать продвигать наши ценности в регионе", — ответил глава румынского МИДа.

По мнению Ауреску, безопасность в районе Чёрного моря — "неотъемлемая часть безопасности НАТО". В связи с этим Бухарест обеспокоен "передислокацией войск и демонстрацией силы в регионе".

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