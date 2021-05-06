Сбербанк объявил о скором повышении ставки по ипотеке

С 7 мая Сбербанк вслед за Центробанком повышает ставки на ипотеку на 0,4 процентного пункта. Рост затронет ключевые программы — покупку готового жилья и квартир в новостройках.

"У нас ставка увеличится на 0,4 п.п. в зависимости от того, по какому формату вы подаёте заявку", — сообщила пресс-служба кредитной организации.

Повышение распространяется на кредит на готовое жильё, новостройки (за исключением программ "Господдержка-2020"), ссуды на строительство дома и покупку гаража. Теперь минимальная базовая ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке составит 8%, на вторичном рынке — 8,1%.

Для клиентов, которым уже одобрили жилищный кредит, ставки с 7 мая не изменятся: процент фиксируется на весь срок одобрения — 90 дней. В Сбербанке объяснили, что повышение вызвано ростом ключевой ставки Банка России.

Ранее Лайф сообщал, что ипотечный кредит по программе господдержки теперь можно брать на срок до 30 лет. До этого срок льготного займа не превышал 20 лет.

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