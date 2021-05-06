Житель Томска прогулялся по машинам и нанёс ущерб на 200 тысяч
Пострадали три автомобиля: Kia Cerato, Toyota Corolla и Lexus.
Кадр видео © ГУ МВД по Томской области
Житель Томска прогулялся по машинам и нанёс ущерб на 200 тысяч. Видео © ГУ МВД по Томской области
39-летний житель Томска решил прогуляться по крышам припаркованных автомобилей. Видео с необычным променадом показало ГУ МВД по региону.
На кадрах видно, как мужчина скачет по трём авто: Kia Cerato, Toyota Corolla и Lexus. Как сообщили в полиции, ущерб от его действий составил 200 тысяч рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ "Повреждение имущества".
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