Житель Томска прогулялся по машинам и нанёс ущерб на 200 тысяч. Видео © ГУ МВД по Томской области

39-летний житель Томска решил прогуляться по крышам припаркованных автомобилей. Видео с необычным променадом показало ГУ МВД по региону.

На кадрах видно, как мужчина скачет по трём авто: Kia Cerato, Toyota Corolla и Lexus. Как сообщили в полиции, ущерб от его действий составил 200 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ "Повреждение имущества".

Ранее Лайф рассказывал, как автомобиль "Феррари" за 11 млн рублей разбили об отбойник на трассе М4 под Краснодаром.

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