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Житель Томска прогулялся по машинам и нанёс ущерб на 200 тысяч

Пострадали три автомобиля: Kia Cerato, Toyota Corolla и Lexus.

6 мая 2021, 19:41

Кадр видео © ГУ МВД по Томской области

Житель Томска прогулялся по машинам и нанёс ущерб на 200 тысяч. Видео © ГУ МВД по Томской области

39-летний житель Томска решил прогуляться по крышам припаркованных автомобилей. Видео с необычным променадом показало ГУ МВД по региону.

На кадрах видно, как мужчина скачет по трём авто: Kia Cerato, Toyota Corolla и Lexus. Как сообщили в полиции, ущерб от его действий составил 200 тысяч рублей.

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Ранее Лайф рассказывал, как автомобиль "Феррари" за 11 млн рублей разбили об отбойник на трассе М4 под Краснодаром.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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