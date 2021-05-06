"Пока никаких успехов": Пострадавшую в ДТП с блогером Билом готовят к третьей операции

Пострадавшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом Мария Артёмова "чувствует себя нормально, но особо никаких успехов пока нет". Об этом рассказал её муж Константин в беседе с телеканалом "360".

"Пока особо никаких [успехов], ждём третью операцию", — сообщил Константин.

Мария перенесла уже две операции на правой ноге, а вскоре предстоит ещё одна. Правда, будет она последняя или нет, пока не известно, подчеркнул Константин.

В больнице мужчина проводит почти каждый день, а вот дети до сих пор не виделись с мамой. Константин опасается эпидемиологической обстановки, а также не хочет ломать психику ребят.

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