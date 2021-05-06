"Пока никаких успехов": Пострадавшую в ДТП с блогером Билом готовят к третьей операции
Муж женщины проводит почти каждый день в больнице, а вот дети до сих пор не виделись с мамой. Константин опасается эпидемиологической обстановки, а также не хочет ломать психику ребят.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Тверского суда
Пострадавшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом Мария Артёмова "чувствует себя нормально, но особо никаких успехов пока нет". Об этом рассказал её муж Константин в беседе с телеканалом "360".
"Пока особо никаких [успехов], ждём третью операцию", — сообщил Константин.
Мария перенесла уже две операции на правой ноге, а вскоре предстоит ещё одна. Правда, будет она последняя или нет, пока не известно, подчеркнул Константин.
В больнице мужчина проводит почти каждый день, а вот дети до сих пор не виделись с мамой. Константин опасается эпидемиологической обстановки, а также не хочет ломать психику ребят.
Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина – водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей Аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.
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