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Слёзы и дрожь: Бранденбургская Мадонна увидела Берлин в VR-очках впервые с 45-го

Также 97-летняя Мария Филипповна Лиманская поделилась воспоминаниями о самом страшном дне в её жизни.

6 мая 2021, 19:24
<p>Фото © <a href="https://russiainphoto.ru/photos/184885/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">russiainphoto.ru</a></p>

Фото © russiainphoto.ru

Ветерану Великой Отечественной войны Марии Филипповне Лиманской, также известной как Бранденбургская Мадонна, показали Берлин в очках виртуальной реальности. В последний раз она видела его в 1945 году, когда служила там регулировщицей и стала героиней знаменитого фото Евгения Халдея. Трогательное видео опубликовано в RT.

"Узнаю. Тогда разбитое всё было. Сейчас ворота новые. Так что всё хорошо сейчас там", — говорит "регулировщица Победы", вытирая слезы.

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Также Мария Филипповна поделилась воспоминаниями о самом страшном дне в её жизни.

"Помню, какой-то праздник был, вечером собралась к нашему двору молодёжь. Играли в "третий лишний", пели, в общем, танцевали. И вдруг слышим: "Внимание, внимание, говорит Москва", — со слезами на глазах и дрожащим голосом поделилась ветеран.

Мария Филипповна ушла на фронт в 1942 году совсем девчонкой. Ей было всего 18 лет. Она шила одежду солдатам, а позже стала регулировщицей. Лиманская управляла движением в центре Берлина весной и летом 1945 года. Однажды во время работы на посту Мария Филипповна попала в объектив фотокорреспондента Евгения Халдея — того самого автор легендарного снимка "Знамя над рейхстагом".

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Кадр с советской регулировщицей облетело весь мир, а Марию Филипповну прозвали "регулировщицей Победы" или Бранденбургской Мадонной.

Ранее Лайф писал, что школьники по всей России украшают окна домов рисунками в честь Дня Победы. Главная идея акции "Окна Победы" — создать на улицах всей страны галерею памяти участников Великой Отечественной войны.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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