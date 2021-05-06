За 2020 год Илон Маск заработал на посту главы Tesla рекордную сумму
Однако для того, чтобы воспользоваться прибылью, ему придётся подождать несколько лет.
Фото © ТАСС / dpa / Hannibal Hanschke
Генеральный директор компании Tesla Илон Маск заработал в районе $11 миллиардов за прошлый год. Об этом сообщил журнал Forbes.
Такой доход получился у Маска из-за особых условий выплаты вознаграждения за 2018 год. Тогда он попросил у компании предоставить опционы на акции вместо денег. Но бумаги мог получить только в случае достижения определённых показателей роста фирмы.
Во время приобретения они стоили $2,3 миллиарда, а в 2020 году, когда Маск получил право выкупа акций, цена бумаг возросла до $13,3 миллиарда. Таким образом, ему удалось серьёзно обогнать всех своих конкурентов: главу Paycom Чеда Ричисона с прибылью $211 миллионов и гендиректора 1Life Healthcare Амира Дан Рубина с полученными $199 миллионами.
Но воспользоваться прибылью Маск сможет лишь через несколько лет (не менее пяти), поскольку есть ограничения из-за условий опциона. При достижении всех целей, которые были обсуждены с компанией, гендиректор сможет выкупить 101,2 миллиона акций стоимостью на текущий момент 67,9 миллиарда долларов.
А ранее Илон Маск потерял 3,95 миллиарда долларов за одни сутки.
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