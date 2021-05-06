"Роскосмос" предсказал места возможного падения "бешеной" китайской ракеты

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал в своих социальных сетях карту возможных районов падения китайской ракеты Long March 5B. Ранее она вышла из-под контроля и на большой скорости начала падать на Землю.

Фото © Telegram / РОГОЗИН

Исходя из предложенной карты можно сделать вывод, что Россия точно вне опасности. Но под угрозой ряд городов США, Латинской Америки, Африки, Австралии, территорий Ближнего и Среднего Востока. Прогнозируется, что 18-тонная китайская ступень ракеты может сойти с орбиты и упасть на Землю 8 мая.

Напомним, что в данный момент потерявшая управление после выхода за пределы атмосферы китайская ракета Long March 5B бесконтрольно падает на Землю. Учёные не могут рассчитать точное место её приземления из-за развитой космическим судном огромной скорости.

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