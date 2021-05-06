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"Роскосмос" предсказал места возможного падения "бешеной" китайской ракеты

У космического судна большой выбор мест "приземления", включая США, Латинскую Америку, Африку, Австралию, территории Ближнего и Среднего Востока.

6 мая 2021, 18:28
<p>Фото © ТАСС / ЕРА / MATJAZ TANCIC</p>

Фото © ТАСС / ЕРА / MATJAZ TANCIC

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал в своих социальных сетях карту возможных районов падения китайской ракеты Long March 5B. Ранее она вышла из-под контроля и на большой скорости начала падать на Землю.

Фото © Telegram / РОГОЗИН

Фото © Telegram / РОГОЗИН

Исходя из предложенной карты можно сделать вывод, что Россия точно вне опасности. Но под угрозой ряд городов США, Латинской Америки, Африки, Австралии, территорий Ближнего и Среднего Востока. Прогнозируется, что 18-тонная китайская ступень ракеты может сойти с орбиты и упасть на Землю 8 мая.

Лётчик-космонавт рассказал, когда смогут рассчитать траекторию падения китайской ракеты

Лётчик-космонавт рассказал, когда смогут рассчитать траекторию падения китайской ракеты

Напомним, что в данный момент потерявшая управление после выхода за пределы атмосферы китайская ракета Long March 5B бесконтрольно падает на Землю. Учёные не могут рассчитать точное место её приземления из-за развитой космическим судном огромной скорости.

"Предугадать проблематично": Эксперт оценил угрозу от падающей на Землю китайской ракеты

"Предугадать проблематично": Эксперт оценил угрозу от падающей на Землю китайской ракеты

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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