Еле говорящая Ольга Бузова впервые вышла на связь после тайной госпитализации

"Простите, что не выходила на связь. Очень долго отходила вчера от наркоза, думала, что приду в себя и всё расскажу. Но не могу до сих пор этого сделать. Поднялась температура. Всё нормально, я нахожусь под контролем врачей. Ещё немного полежу, потому что очень хочется спать. Главное, что мама с папой знают: всё хорошо. Не переживайте, всё нормально", — сообщила Бузова.