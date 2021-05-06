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Еле говорящая Ольга Бузова впервые вышла на связь после тайной госпитализации

Артистка отметила, что очень долго отходила от наркоза, и пообещала рассказать подробности позже.

6 мая 2021, 18:08

Фото © Instagram / buzova86

Бесследно пропавшая из соцсетей Ольга Бузова впервые вышла на связь. Звезда решила успокоить встревоженных фанатов, выложив сториз в "Инстаграме" из больничной палаты.

Еле говорящая Ольга Бузова впервые вышла на связь после тайной госпитализации. Видео © Instagram / buzova86

"Простите, что не выходила на связь. Очень долго отходила вчера от наркоза, думала, что приду в себя и всё расскажу. Но не могу до сих пор этого сделать. Поднялась температура. Всё нормально, я нахожусь под контролем врачей. Ещё немного полежу, потому что очень хочется спать. Главное, что мама с папой знают: всё хорошо. Не переживайте, всё нормально", — сообщила Бузова.

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На кадрах видео видно, что артистка очень ослаблена. У неё заложен нос, и она с трудом говорит.

Ранее факт госпитализации Бузовой подтвердил её пиар-директор Антон Богославский. Также появились версии, зачем звезде понадобилась операция.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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