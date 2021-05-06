Еле говорящая Ольга Бузова впервые вышла на связь после тайной госпитализации
Артистка отметила, что очень долго отходила от наркоза, и пообещала рассказать подробности позже.
Фото © Instagram / buzova86
Бесследно пропавшая из соцсетей Ольга Бузова впервые вышла на связь. Звезда решила успокоить встревоженных фанатов, выложив сториз в "Инстаграме" из больничной палаты.
Еле говорящая Ольга Бузова впервые вышла на связь после тайной госпитализации. Видео © Instagram / buzova86
"Простите, что не выходила на связь. Очень долго отходила вчера от наркоза, думала, что приду в себя и всё расскажу. Но не могу до сих пор этого сделать. Поднялась температура. Всё нормально, я нахожусь под контролем врачей. Ещё немного полежу, потому что очень хочется спать. Главное, что мама с папой знают: всё хорошо. Не переживайте, всё нормально", — сообщила Бузова.
На кадрах видео видно, что артистка очень ослаблена. У неё заложен нос, и она с трудом говорит.
Ранее факт госпитализации Бузовой подтвердил её пиар-директор Антон Богославский. Также появились версии, зачем звезде понадобилась операция.
Выбор редакции
"Следят лучшие врачи": В команде Бузовой подтвердили госпитализацию певицы и рассказали о её состоянии
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Ольги Бузовой
Рэпер Снуп Дог опубликовал видеомем с Путиным и Трампом
"Реал" выставил на трансфер Эдена Азара после того, как он разгневал болельщиков
Специалист рассказал об изменении ставки по ипотеке в России
Комментариев: 0