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Боррель обвинил Россию в нежелании урегулировать конфликт на Украине

По словам главы европейской дипломатии, РФ якобы занимается эскалацией напряжённости.

6 мая 2021, 18:02
<p>Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото © EPA / ТАСС</p>

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото © EPA / ТАСС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Россия не расположена к достижению окончательного урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил по итогам заседания министров обороны стран Евросоюза в Брюсселе.

"Мы обсудили Россию, недавнее наращивание сил на границе с Украиной, эскалацию напряжённости и реализацию Минских соглашений, что является единственным путём к долгосрочному решению. Но похоже, что Россия не хочет быть вовлечённой в это", — сказал Боррель на пресс-конференции.

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Стоит отметить, что слова Борреля идут вразрез с действиями самой Украины, ведь именно Киев заблокировал проект России по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. По мнению российской делегации, Украина жертвует безопасностью и жизнями людей в Донбассе "фактически ради соблюдения надуманных красных линий, прямо противоречащих Минским соглашениям".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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