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"Мы стоим на краю пропасти": Температура Земли стала рекордно высокой в 2020 году

Концентрация углекислого газа поднялась на 148% выше доиндустриального уровня. Это наивысший показатель за три миллиона лет.

6 мая 2021, 18:12

Фото © Shutterstock

2020 год стал ещё одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов, об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в видеоформате на международной конференции "Петерсбергский диалог по климату".

По его словам, концентрация углекислого газа поднялась на 148% выше доиндустриального уровня. Это рекордный показатель за три миллиона лет, когда температура Земли была выше на три градуса, а уровень моря — выше примерно на 15 метров, отметил генсек.

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Гутерриш заявил, что "с нынешними обязательствами мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия".

"Мы стоим на краю пропасти", — заявил Генсек ООН и призвал работать сообща, чтобы предотвратить наихудшие последствия дестабилизации климата.

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Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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