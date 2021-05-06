"Мы стоим на краю пропасти": Температура Земли стала рекордно высокой в 2020 году

2020 год стал ещё одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов, об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в видеоформате на международной конференции "Петерсбергский диалог по климату".

По его словам, концентрация углекислого газа поднялась на 148% выше доиндустриального уровня. Это рекордный показатель за три миллиона лет, когда температура Земли была выше на три градуса, а уровень моря — выше примерно на 15 метров, отметил генсек.

Гутерриш заявил, что "с нынешними обязательствами мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия".

"Мы стоим на краю пропасти", — заявил Генсек ООН и призвал работать сообща, чтобы предотвратить наихудшие последствия дестабилизации климата.

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