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В Москве беременная напала на полицейских, отбивая от них своего парня

В порывах гнева будущая мать оторвала капюшон одному из правоохранителей.

6 мая 2021, 18:24

Фото © LIFE

Беременная напала на полицейских в Москве. Видео © LIFE

В Москве беременная женщина напала на полицейских, отбивая от них своего парня. Как сообщил Лайфу источник, инцидент произошёл в районе Новогиреево.

Пара переходила дорогу в неположенном месте. Правоохранители остановили их, чтобы сообщить о нарушении по ст. 12.29 КоАП "Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения" и заодно проверить документы. Мужчина оказался гражданином Киргизии.

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После того как полицейские попросили гостя столицы пройти в отдел для составления административного протокола, он пустился в отказ и стал сопротивляться. Когда полицейские повели его к служебному автомобилю, находящаяся на седьмом месяце беременности женщина напала на одного из правоохранителей. Она нанесла ему удары по голове и телу и даже оторвала капюшон от формы.

Пару задержали. В отношении них проводится проверка по ст. 318 "Применение насилия в отношении представителя власти".

Ранее мужчина напал с лопатой на медиков скорой помощи и полицейских в Подмосковье. Лайф публиковал видео нападения.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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