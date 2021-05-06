В Москве беременная напала на полицейских, отбивая от них своего парня
В порывах гнева будущая мать оторвала капюшон одному из правоохранителей.
Фото © LIFE
Беременная напала на полицейских в Москве. Видео © LIFE
В Москве беременная женщина напала на полицейских, отбивая от них своего парня. Как сообщил Лайфу источник, инцидент произошёл в районе Новогиреево.
Пара переходила дорогу в неположенном месте. Правоохранители остановили их, чтобы сообщить о нарушении по ст. 12.29 КоАП "Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения" и заодно проверить документы. Мужчина оказался гражданином Киргизии.
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После того как полицейские попросили гостя столицы пройти в отдел для составления административного протокола, он пустился в отказ и стал сопротивляться. Когда полицейские повели его к служебному автомобилю, находящаяся на седьмом месяце беременности женщина напала на одного из правоохранителей. Она нанесла ему удары по голове и телу и даже оторвала капюшон от формы.
Пару задержали. В отношении них проводится проверка по ст. 318 "Применение насилия в отношении представителя власти".
Ранее мужчина напал с лопатой на медиков скорой помощи и полицейских в Подмосковье. Лайф публиковал видео нападения.
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