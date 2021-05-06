"Все эти конкурсы смешны": Иммунолог не согласился с мнением, что Moderna является лучшей вакциной
По его мнению, российский препарат "Спутник V" превосходит её и по конструкции, и по эффективности, и, что самое главное, по безопасности для пациента.
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Противокоронавирусная вакцина Moderna незаслуженно получила статус самой лучшей. Такое заявление сделал врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik.
"Я считаю, что Moderna может вызывать генетические перестройки в организме и отдалённые последствия. Наша вакцина "Спутник V" лучше, чем Moderna, она безопаснее. Этот конкурс как женский конкурс красоты. Все эти конкурсы смешны", — считает он.
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Он также добавил, что российский препарат превосходит американскую вакцину по всем параметрам, включая саму конструкцию, эффективность и действие, а что самое главное — по безопасности для здоровья пациента.
Также эксперт добавил, что "Спутник V" пока даже лучше других двух разрешённых к использованию российских вакцин ("Эпиваккорона", разработанная в ГНЦ "Вектор", и "Ковивак" от центра имени Чумакова РАН), так как те только начинают входить в обиход, а препарат центра Гамалеи за полгода использования уже отлично себя проявил.
Напомним, ранее эксперты Всемирного конгресса вакцин – 2021 выбрали вакцину от американской компании Moderna лучшей в мире. В шорт-лист награды вошли российский "Спутник V", AstraZeneca, Bharat Biotech, совместный проект Pfizer и BioNtech и другие. Кроме того, препарат Moderna признали победителем в категории "Лучшая новая технология/платформа вакцины". Однако организаторы не уточняют, по каким принципам вёлся отбор победителей. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал странным решение признать вакцину лучшей.
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