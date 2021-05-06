Человек дышит антифризом: врачи рассказали, чем опасна жидкость для электронных сигарет

Электронные сигареты не менее вредны, чем обычные. Причина — в составе жидкости для них. Об этом рассказал профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак в беседе с телеканалом "360".

"По мнению трёх организаций — ВОЗ, Национальной медицинской академии и Food and Drug Administration, — электронные сигареты являются вредом. То есть они относятся к веществам повышенного вреда здоровью человека. Потому что были обнаружены некоторые свойства этого аэрозоля, который вырабатывается, когда жидкая часть испаряется и превращается в облако. Состав жидкости — это пропиленгликоль, глицерин, ароматические масла, жидкость для растворения [обычно вода], иногда добавляется никотин", — отметил профессор.

Он пояснил, что в электронных сигаретах, как правило, отсутствует никотин. Однако это не снижает вреда, несмотря на кажущуюся возможность обезопаситься. При употреблении таких сигарет нарушается очистка дыхательных путей, что может привести к печальным последствиям.

"Максимальный вред достигается путём ингаляции в лёгкие человека глицерина и пропиленгликоля. <...> Пропиленгликоль на бытовом уровне — это антифриз. То есть люди дышат антифризом, смешанным с глицерином", — пояснил Бабак.

А при наличии никотина в электронных сигаретах появляется дополнительная проблема. Она заключается в отсутствии возможности контролировать количество поступающего никотина посредством затяжек.

"Нет регулировки дозы никотина. Но вы должны помнить, что капля никотина убивает лошадь. Потому что он разрушает сосуды. Если огромное количество никотина поступит в организм одновременно, будет резкий скачок давления — это инсульт", — предупредил врач.

Напомним, что в России могут запретить продажу жидкостей для электронных сигарет. Соответствующий вопрос, вошедший в план реализации антитабачной концепции, будет проработан правительством.

Также помимо запрета на жидкости для электронных сигарет кабмин рассмотрит вопрос об изменении правил оформления упаковок табачной продукции. Так, предполагается, что они должны стать полностью обезличены.

Авторы