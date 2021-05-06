Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Реал" выставил на трансфер Эдена Азара после того, как он разгневал болельщиков

Продажа полузащитника даст клубу необходимые средства для покупки форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

6 мая 2021, 19:12
<p>Фото © ТАСС / ЕPA / Peter Powell / POOL</p>

Фото © ТАСС / ЕPA / Peter Powell / POOL

Уже этим летом полузащитник Эден Азар может покинуть мадридский "Реал". Об этом сообщает El Chiringuito TV.

По данным журналиста Хосеп Педрероля, клуб выставил Азара на трансфер, потому как тот более не является неприкасаемым игроком для тренера Зинедина Зидана, а продажа полузащитника принесёт "Реалу" столь необходимые для покупки форварда ПСЖ Килиана Мбаппе финансы.

Финал Лиги чемпионов могут перенести из Турции в Англию

Финал Лиги чемпионов могут перенести из Турции в Англию

Напомним, в среду "Реал" проиграл "Челси" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и не смог выйти в финал турнира, после чего Азар очень дружелюбно общался с бывшими одноклубниками, чем привёл в состояние фрустрации испанских болельщиков.

Полузащитник перешёл в мадридский клуб из "Челси" летом 2019 года. Сумма трансфера составила 115 миллионов евро. В текущем сезоне Азар провёл 17 матчей за мадридский клуб во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1