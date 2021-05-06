"Реал" выставил на трансфер Эдена Азара после того, как он разгневал болельщиков

Уже этим летом полузащитник Эден Азар может покинуть мадридский "Реал". Об этом сообщает El Chiringuito TV.

По данным журналиста Хосеп Педрероля, клуб выставил Азара на трансфер, потому как тот более не является неприкасаемым игроком для тренера Зинедина Зидана, а продажа полузащитника принесёт "Реалу" столь необходимые для покупки форварда ПСЖ Килиана Мбаппе финансы.

Напомним, в среду "Реал" проиграл "Челси" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и не смог выйти в финал турнира, после чего Азар очень дружелюбно общался с бывшими одноклубниками, чем привёл в состояние фрустрации испанских болельщиков.

Полузащитник перешёл в мадридский клуб из "Челси" летом 2019 года. Сумма трансфера составила 115 миллионов евро. В текущем сезоне Азар провёл 17 матчей за мадридский клуб во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами.

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