Специалист рассказал об изменении ставки по ипотеке в России

Согласно прогнозам экспертов ипотечная ставка вскоре вырастет, однако после, в долгосрочной перспективе, она будет понижаться. Такое мнение в беседе с РИА ФАН выразил риелтор Алексей Силантьев, добавив, что лоббировать понижение ипотечных ставок будет выгодно строительным компанием, ибо без этого они могут просто-напросто обанкротиться.

"В прошлом году они перестарались со снижением ипотечной ставки, что вызвало бурный рост цен на 20–25% за четыре месяца. Это был шок для всех. В связи с этим в данный короткий период времени они пытаются путем увеличения ипотечной ставки вернуть ситуацию под контроль. Поэтому временное повышение ипотечной ставки возможно. Но в долгосрочной перспективе она будет снижаться", — отметил эксперт.

По данным аналитиков, в 2021 году будет выдано примерно 1,4 млн ипотечных кредитов на сумму 3,8-4 трлн рублей. Ставки по ипотеке могут вырасти в пределах 7,5-8,5% на новостройки и 9-10% на вторичное жильё на фоне повышения ключевой ставки Центробанка РФ.

Ранее СМИ узнали о планах правительства опустить ставку по ипотеке ещё ниже. Речь вновь может идти о субсидировании. Эксперты предупреждают, что такое решение может сказаться на ценах: жильё станет ещё дороже.

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