Специалист рассказал об изменении ставки по ипотеке в России
По данным аналитиков, в 2021 году будет выдано примерно 1,4 млн ипотечных кредитов на сумму 3,8-4 трлн рублей.
Фото © ТАСС / Зотов Алексей
Согласно прогнозам экспертов ипотечная ставка вскоре вырастет, однако после, в долгосрочной перспективе, она будет понижаться. Такое мнение в беседе с РИА ФАН выразил риелтор Алексей Силантьев, добавив, что лоббировать понижение ипотечных ставок будет выгодно строительным компанием, ибо без этого они могут просто-напросто обанкротиться.
"В прошлом году они перестарались со снижением ипотечной ставки, что вызвало бурный рост цен на 20–25% за четыре месяца. Это был шок для всех. В связи с этим в данный короткий период времени они пытаются путем увеличения ипотечной ставки вернуть ситуацию под контроль. Поэтому временное повышение ипотечной ставки возможно. Но в долгосрочной перспективе она будет снижаться", — отметил эксперт.
По данным аналитиков, в 2021 году будет выдано примерно 1,4 млн ипотечных кредитов на сумму 3,8-4 трлн рублей. Ставки по ипотеке могут вырасти в пределах 7,5-8,5% на новостройки и 9-10% на вторичное жильё на фоне повышения ключевой ставки Центробанка РФ.
Ранее СМИ узнали о планах правительства опустить ставку по ипотеке ещё ниже. Речь вновь может идти о субсидировании. Эксперты предупреждают, что такое решение может сказаться на ценах: жильё станет ещё дороже.
Лента новостей
Выбор редакции
Альтернативы есть: Захарова оценила перспективы отключения России от SWIFT
Юрист рассказал, как разводят на деньги даже самые надёжные банки
"Не заплатив, не уйдёте": Врач рассказал о способе "медицинского" мошенничества
За 2020 год Илон Маск заработал на посту главы Tesla рекордную сумму
Человек дышит антифризом: врачи рассказали, чем опасна жидкость для электронных сигарет
Комментариев: 0