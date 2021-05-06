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Российские осуждённые сразятся в шахматы с американскими заключёнными из тюрьмы Аль Капоне

Турнир пройдёт в удалённом формате, но при этом, как отметил Анатолий Карпов, соперники смогут видеть друг друга, разговаривать и даже отвечать на вопросы журналистов.

6 мая 2021, 19:34

Фото © ТАСС / ЕРА / Koen van Weel

12-й чемпион мира по шахматам, заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Анатолий Карпов больше 20 лет занимается развитием шахмат в тюрьмах. В рамках ФИДЕ он запускает новый глобальный проект "Шахматы на свободу", сообщает kp.ru.

"Я эту программу начинал в Харькове. Причем они собрали там всех начальников колоний Украины, провели специальное совещание, и мы вечером устроили шахматный праздник", — рассказал Карпов.

В турнире кроме России примут участие пять стран, в которых шахматист и начинал свою программу. Это Украина, Бразилия, США, Швейцария и Белоруссия.

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Первые соревнования прошли ещё два года назад. Задумкой было сделать турнир традиционным, но пандемия прервала последовательность. В этом году турнир всё-таки состоится. В мае пройдёт показательная часть, в которой примут участие четыре страны, а соревновательная начнётся в августе. Карпов предполагает, что в ней будут участвовать больше 10 стран.

Соперниками российских заключённых станут американские осуждённые из тюрьмы, где когда-то сидел известный гангстер Аль Капоне. Турнир пройдёт в удалённом формате, но при этом, как отметил Карпов, соперники смогут видеть друг друга, разговаривать и даже отвечать на вопросы журналистов.

Шахматист подчеркнул, что за победу в турнире заключённым полагаются призы и поощрения. Например, внеочередное свидание с родными.

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Ранее сообщалось, что российский шахматист Ян Непомнящий победил в турнире претендентов, который проходил в Екатеринбурге. Через полгода он сразится с действующим чемпионом мира из Норвегии Магнусом Карлсеном за мировую шахматную корону.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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