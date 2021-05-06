Пил кровь и вырезал инициалы на теле: Модель подробно рассказала о насилии со стороны Мэрилина Мэнсона
Эшли стала 15-ой женщиной, которая выступила с подобными заявлениями в адрес рокера.
Мэрилин Мэнсон (Брайан Хью Уорнер). Фото © Facebook / Marilyn Manson
Американская модель Эшли Морган Смитлайн, состоявшая в отношениях с Мэрилином Мэнсоном, раскрыла подробности жестоких издевательств и насилия со стороны рокера. Она рассказала журналу People, что в течение двух лет их общения музыкант наносил ей порезы на тело и запирал в "комнате плохих девочек".
"Он порезал меня на животе, а потом выпил мою кровь. Потом он заставил меня выпить его. Чем больше я позволяла ему причинять мне боль, тем больше я любила его и тем больше я ему это доказывала", — заявила 36 летняя модель.
Впервые об абьюзе со стороны рок-звезды девушка рассказала публично в феврале в соцсетях, тогда она назвала его "самым ужасным монстром". Теперь её история обросла подробностями. С её слов, певец однажды чуть не сломал ей нос, как-то раз он метнул в неё нож, также он вырезал свои инициалы на её бедре и периодически запирал в стеклянной звуконепроницаемой комнате без воды и еды. Изначально же, по словам Смитлайн, её привлекли не его жуткий макияж или омерзительный образ, а "бесконечный интеллект".
"Мы говорили о Набокове, Толстом и зарубежных фильмах, не в претенциозной манере "первого курса киношколы". Мы действительно ценили искусство и литературу," — вспоминает Эшли.
Представитель Мэнсона всё отрицает, утверждая, что отношения рокера и модели длились не больше недели, ни о каких двух годах не идёт и речи. В настоящее время обвинение в домашнем насилии в адрес Мэнсона расследуется в департаменте шерифа Лос-Анджелеса. Эшли Морган Смитлайн стала 15-ой женщиной, выступившей с обвинениями в насилии в адрес знаменитости.
Ранее Лайф писал, что в результате скандала вокруг Мэнсона музыкальный лейбл Loma Vista Recordings решил прекратить с ним сотрудничество. Между тем продажи музыки Мэрилина Мэнсона взлетели после обвинений его в насилии. Количество стриминговых прослушиваний песен артиста за одну неделю достигло шести миллионов.
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