"Напоминает американских женщин": Волочкова встала на защиту Меладзе после обвинений Лорак в домогательствах

Комментируя заявление певицы Ани Лорак о домогательствах Константина Меладзе, балерина Анастасия Волочкова поддержала продюсера, заявив, что он не мог поставить интимные отношения в качестве условия для помощи в музыкальной карьере. Об этом Волочкова сказала в беседе с телеканалом "360".

"Он не мог поставить это как ультиматум касаемо творческого вопроса, записи песни или чего-то ещё. Это абсолютно невозможная ситуация", — отметила Волочкова.

По словам балерины, Меладзе поддержал многих артистов в продвижении, но подобные предложения он не мог делать. Она удивилась тому, почему Лорак вспомнила о таком инциденте лишь спустя 14 лет. Волочкова упомянула последние события в американском шоу-бизе, когда некоторые женщины начали рассказывать о том, как их в молодости домогались те или иные известные личности.

"Почему Ани Лорак вспомнила о каком-то якобы произошедшем инциденте спустя 14 лет? А где она была раньше? Как говорится, дорога ложка к обеду. Если что-то было не так и что-то ей не понравилось, надо было сразу выяснить этот вопрос. Это напоминает тех женщин американских, которые спустя 20 лет начали вдруг вспоминать о выдающихся режиссёрах, которые якобы их домогались, якобы их хотели. Какая-то очень нелепая ситуация и некрасивая, если честно, со стороны Каролины (настоящее имя Ани Лорак. — Прим. Лайфа) по отношению к такому выдающемуся человеку, как Константин Меладзе", — подчеркнула балерина.

Как рассказывал Лайф, ранее Ани Лорак заявила, что Константин Меладзе вынуждал своих артистов спать с ним. Певица объяснила, что именно это и стало причиной, по которой она не решилась подписывать контракт со звездой. Валерий Меладзе вступился за брата.

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