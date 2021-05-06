Экс-президент Мальдив ранен при взрыве в столице страны
Правоохранительные органы рассматривают версию теракта. Парламент проводит экстренное совещание.
Экс-президент Мальдив ранен при взрыве в столице страны. Видео © Twitter / Insider Paper
В столице Мальдив — Мале — произошёл взрыв, в результате которого пострадал экс-президент страны и действующий спикер парламента Мохамед Нашид. Ранения получили ещё четыре человека.
"В результате взрыва... в Мале спикер парламента, экс-президент Мохамед Нашид получил ранения и в настоящее время проходит лечение", — говорится в сообщении в аккаунте местной полиции в "Твиттере".
ЧП произошло недалеко от дома Нашида. Взрыв прогремел во время того, как он садился в автомобиль. По меньшей мере четыре человека пострадало: три охранника и один иностранец, который проходил мимо. Правоохранительные органы рассматривают версию теракта. Нашид находится в больнице.
Правящая Мальдивская демократическая партия опубликовала заявление, в котором она осудила взрыв, назвав это попыткой убийства, и призвала полицию начать немедленное расследование произошедшего. В настоящее время парламент проводит экстренное заседание.
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