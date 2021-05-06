Схватил и предложил жить с ним: Россиянин похитил пятилетнюю девочку

В городе Морозовске Ростовской области мужчина похитил пятилетнюю девочку. Как сообщает региональное управление СК, целью злоумышленника мог быть выкуп.

Нетрезвый мужчина приметил девочку, когда та уходила с детской площадки. Он проследовал за ней, а затем схватил и предложил жить с ним. Девочка согласилась. Похититель увёл её с собой и запер в нежилом помещении. Спустя порядка 15 минут малышку спасли.

Отец похищенной девочки написал заявление в полицию. В данный момент Следственный комитет проводит расследование. Возбуждено уголовное дело о похищении человека, совершённом в целях получения материальной выгоды. Подозреваемый уже был ранее судим по статьям "Кража" и "Вымогательство".

Ранее Лайф писал о мужчине из Бурятии, который похитил трёхлетнюю девочку, угрожая её отцу пистолетом. По данным следствия, он действовал вместе с матерью ребёнка.

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