Украина призвала США "мотивировать" Россию на выполнение соглашений по Донбассу
В Киеве рассказали Блинкену о своём видении действий Вашингтона по оказанию "влияния" на Москву.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © МИД Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном способы "мотивировать" Москву на выполнение обязательств в рамках Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом рассказал украинский министр.
"Мы обсудили, каким образом США могут мотивировать или влиять на РФ, чтобы она выполняла обязательства по "Минску" и не наращивала свою агрессию. Мы говорили, в чём именно мы видим роль Вашингтона, и госсекретарь сказал, что они будут работать над теми вопросами, которые я поднял", — сказал Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".
Глава украинского МИД отметил, что детали этого разговора конфиденциальны. Однако Кулеба сообщил, что госсекретарь заверил его в том, что США не станут осуществлять никаких договорённостей по Киеву без участия Украины.
Ранее Лайф сообщал, что госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев с двухдневным визитом. Основная цель его рабочей поездки — подтвердить серьёзность намерений в партнёрских отношениях. С президентом Украины Владимиром Зеленским они обсудили газопровод "Северный поток – 2", Донбасс и Крым.
Выбор редакции
В Киеве поделились "большой надеждой" на визит Байдена в 2021 году
"Проиграли 20-летнюю войну": В Совфеде сочли капитуляцией перед талибами вывод войск США из Афганистана
Россия сообщила об интенсивном перемещении боевой техники коалиции в Сирии
Экономист назвал две валюты, над которыми нависла большая угроза обвала
Активисты ОНФ доставят ветеранам по всей России частицы Вечного огня
Комментариев: 0