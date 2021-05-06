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Украина призвала США "мотивировать" Россию на выполнение соглашений по Донбассу

В Киеве рассказали Блинкену о своём видении действий Вашингтона по оказанию "влияния" на Москву.

6 мая 2021, 20:56
<p>Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © МИД Украины</p>

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном способы "мотивировать" Москву на выполнение обязательств в рамках Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом рассказал украинский министр.

"Мы обсудили, каким образом США могут мотивировать или влиять на РФ, чтобы она выполняла обязательства по "Минску" и не наращивала свою агрессию. Мы говорили, в чём именно мы видим роль Вашингтона, и госсекретарь сказал, что они будут работать над теми вопросами, которые я поднял", — сказал Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

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Глава украинского МИД отметил, что детали этого разговора конфиденциальны. Однако Кулеба сообщил, что госсекретарь заверил его в том, что США не станут осуществлять никаких договорённостей по Киеву без участия Украины.

Ранее Лайф сообщал, что госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев с двухдневным визитом. Основная цель его рабочей поездки — подтвердить серьёзность намерений в партнёрских отношениях. С президентом Украины Владимиром Зеленским они обсудили газопровод "Северный поток – 2", Донбасс и Крым.

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Блинкен назвал коррупцию и олигархов внутренней угрозой Украины

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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