Украина призвала США "мотивировать" Россию на выполнение соглашений по Донбассу

"Мы обсудили, каким образом США могут мотивировать или влиять на РФ, чтобы она выполняла обязательства по "Минску" и не наращивала свою агрессию. Мы говорили, в чём именно мы видим роль Вашингтона, и госсекретарь сказал, что они будут работать над теми вопросами, которые я поднял", — сказал Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".