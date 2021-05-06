"Вирус гомосятины": Милонов резко высказался об участии трансгендера на Олимпиаде

Депутат Госдумы Виталий Милонов в свойственной ему манере прокомментировал участие трансгендера в Олимпийских играх. Об этом сообщает ресурс Sports.ru.

Депутат даже не может назвать это несправедливостью, потому что несправедливо, по его мнению, количество тестов на допинг, которые заставляют проходить наших спортсменок. А то, что в женской раздевалке окажется переодетый мужчина, по его мнению, просто-напросто безумно.

"Это ещё раз показывает, что всё олимпийское движение скоро сдохнет. В него попал вирус гомосятины. Нам там скоро будет нечего делать, потому что это напоминает парад уродов", — сказал Милонов.

Он также добавил, что с такими правилами России уже проще выйти из состава МОК и организовать собственные игры для нормальных спортсменов.

Напомним, первым трансгендером на Олимпийских играх станет новозеландская спортсменка. Ранее участие 43-летней Лорел Хаббар в профессиональном спорте уже вызывало критику со стороны общественных организаций.

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