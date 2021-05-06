"100 минут штрафа за первый период": Хоккеисты "Рейнджерса" и "Вашингтона" устроили жаркое побоище на льду и установили рекорд

Хоккеисты команд "Рейнджерс" и "Вашингтон" подрались на первых минутах матча. Видео © НХЛ

С жестокой драки началась встреча хоккейных команд "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Стоило только шайбе упасть на лёд, как хоккеисты забыли о ней и, отбросив клюшки, набросились друг на друга.

Всего за пять минут на льду произошло шесть драк. Это, кстати, первый подобный случай в истории лиги с 1989 года. Предположительно, случившееся могло быть местью за то, что в прошлом матче игрок "Вашингтона" Том Уилсон ударил россиянина Артемия Панарина головой об лёд. В результате травмы форвард был вынужден досрочно завершить сезон.

По итогу драки "Рейнджерс" и "Вашингтон" получили 100 минут штрафа в первом периоде и 141 за весь матч. Впервые в истории НХЛ в стартовую пятиминутку произошло шесть драк.

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