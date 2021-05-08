Погодный рекорд: это 8 мая в Москве стало самым дождливым за всю историю метеонаблюдений
С большим отрывом оказался побит результат, установленный ещё 99 лет назад. В воскресенье циклон уже отступит.
Фото © Агентство "Москва" \ Софья Сандурская
В Москве в субботу выпало 39 мм осадков, что сделало это 8 мая самым дождливым за всю 142-летнюю историю метеонаблюдений. Побит оказался рекорд, установленный почти век назад.
"За ночь выпало 7 миллиметров, а за день — 32 миллиметра, так что рекорд побит. Прошлый рекорд был 99 лет назад, когда выпало 35,2 миллиметра", — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он пояснил, что к такой ситуации привёл мощный циклон, центр которого оказался как раз над Москвой. В воскресенье он сместится, и столица будет уже в тылу у него, дожди станут слабее.
Ранее синоптик рассказал, когда в Москве наступит настоящая майская погода. Столбики термометров поднимутся до 20 градусов, а дожди сменятся ярким и поистине греющим солнцем.
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