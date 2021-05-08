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Песков допустил влияние погоды на проведение воздушной части Парада Победы в Москве

По данным Гидрометцентра, 9 мая в столице будет облачным с прояснениями и кратковременным дождём.

8 мая 2021, 11:02
<p>Скриншот видео LIFE</p>

Скриншот видео LIFE

Дождливая и облачная погода в Москве может помешать проведению воздушной части Парада Победы на Красной площади. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Погода может повлиять на воздушную часть парада", — приводит его слова РИА "Новости".

По данным Гидрометцентра, 9 мая в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днём будет в районе 13 градусов тепла.

В Москве состоялась репетиция воздушного Парада Победы над Красной площадью

В Москве состоялась репетиция воздушного Парада Победы над Красной площадью

Главный парад страны, приуроченный к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, запланирован на 9 мая. Ранее была проведена генеральная репетиция показа с участием парадных расчётов, а также сухопутной и воздушной техники.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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