Песков допустил влияние погоды на проведение воздушной части Парада Победы в Москве
По данным Гидрометцентра, 9 мая в столице будет облачным с прояснениями и кратковременным дождём.
Скриншот видео LIFE
Дождливая и облачная погода в Москве может помешать проведению воздушной части Парада Победы на Красной площади. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Погода может повлиять на воздушную часть парада", — приводит его слова РИА "Новости".
По данным Гидрометцентра, 9 мая в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днём будет в районе 13 градусов тепла.
Главный парад страны, приуроченный к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, запланирован на 9 мая. Ранее была проведена генеральная репетиция показа с участием парадных расчётов, а также сухопутной и воздушной техники.
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