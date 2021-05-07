К показу готовы! В Москве завершилась генеральная репетиция Парада Победы
Всего в столице прошли три прогона солдат и техники, два из которых состоялись ночью.
В Москве завершилась генеральная репетиция Парада Победы. Видео © LIFE
В Москве завершилась генеральная репетиция парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Более 12 тысяч военнослужащих, 190 единиц техники и 76 воздушных судов прошли через сердце столицы — Красную площадь.
На брусчатку перед Кремлём вышло 37 парадных расчётов, включая воспитанников Суворовских училищ, кадетов, представителей военной полиции и женщин-военнослужащих. Танки, бронемашины и боевые комплексы наполнили воздух запахом дизеля, а вертолёты, истребители, бомбардировщики и транспортники с воем пронеслись в небе над Москвой.
Главный парад страны пройдёт в Москве через два дня — 9 мая. До городских репетиций военные долгое время прогоняли показ на подмосковном полигоне, поэтому полностью готовы к торжественному празднику.
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