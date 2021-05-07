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Венгрия подтвердила безопасность поступившего в Словакию российского "Спутника V"

В свою очередь глава словацкого Минздрава Владимир Ленгварский сообщил, что планируется провести консультации с Россией и экспертами для определения дальнейших шагов по препарату, хранящемуся на складах страны.

7 мая 2021, 08:32
<p>Фото © ТАСС / Attila Balazs</p>

Фото © ТАСС / Attila Balazs

Венгерская лаборатория по исследованию фармацевтических средств подтвердила безопасность и надёжность вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V", которая в начале марта была доставлена в Словакию. Об этом сообщает телеканал TA-3.

"Результаты исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", проведённые в Венгрии, в порядке", — сказал глава словацкого Минздрава Владимир Ленгварский.

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Министр добавил, что будут проведены консультации с Россией и экспертами для определения дальнейших шагов по вакцине, хранящейся на складах Словакии.

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Словакия опубликовала договор о покупке российской вакцины "Спутник V"

Напомним, закупка 1 марта первой партии вакцины "Спутник V" вызвала скандал в рядах правящей коалиции в Словакии. Разногласия в ней привели к отставке премьера Игоря Матовича, инициировавшего приобретение препарата, и главы Минздрава Марека Крейчи. Позже в РФПИ попросили Правительство Словакии вернуть партию "Спутника V" из-за нарушений контракта.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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