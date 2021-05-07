Венгрия подтвердила безопасность поступившего в Словакию российского "Спутника V"
В свою очередь глава словацкого Минздрава Владимир Ленгварский сообщил, что планируется провести консультации с Россией и экспертами для определения дальнейших шагов по препарату, хранящемуся на складах страны.
Фото © ТАСС / Attila Balazs
Венгерская лаборатория по исследованию фармацевтических средств подтвердила безопасность и надёжность вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V", которая в начале марта была доставлена в Словакию. Об этом сообщает телеканал TA-3.
"Результаты исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", проведённые в Венгрии, в порядке", — сказал глава словацкого Минздрава Владимир Ленгварский.
Министр добавил, что будут проведены консультации с Россией и экспертами для определения дальнейших шагов по вакцине, хранящейся на складах Словакии.
Напомним, закупка 1 марта первой партии вакцины "Спутник V" вызвала скандал в рядах правящей коалиции в Словакии. Разногласия в ней привели к отставке премьера Игоря Матовича, инициировавшего приобретение препарата, и главы Минздрава Марека Крейчи. Позже в РФПИ попросили Правительство Словакии вернуть партию "Спутника V" из-за нарушений контракта.
Выбор редакции
"Все эти конкурсы смешны": Иммунолог не согласился с мнением, что Moderna является лучшей вакциной
Индия установила 11-й ковидный антирекорд с начала апреля
Глава ЛНР: Украина устроила в Донбассе гражданскую войну
К показу готовы! В Москве завершилась генеральная репетиция парада Победы
Экс-тренер сборной Плющев назвал причину поражения России в финале ЮЧМ от Канады
Комментариев: 0