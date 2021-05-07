Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса
В перечень включены российские вакцины "Ковивак" центра Чумакова и "Спутник лайт" производства НИИ имени Н.Ф. Гамалеи.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Минздрав РФ опубликовал новые рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Так, из перечня лекарственных препаратов, которые можно назначать пациентам с CoViD-19, был исключён "Гидроксихлорохин". При этом туда добавили иммуноглобулин человека.
"Для пациентов, находящихся на стационарном лечении, рекомендовано применение иммуноглобулина человека против CoViD-19 в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии. <...> Из списка возможных к назначению лекарственных препаратов для лечения CoViD-19 исключён "Гидроксихлорохин", — говорится в сообщении.
В перечне также остались препараты "Фавипиравир", "Ремдесивир" и "Умифеновер". Кроме того, отмечается, что в список медицинских средств по лечению и профилактике ковида были включены российские вакцины "Ковивак" центра Чумакова и "Спутник лайт" производства НИИ имени Н.Ф. Гамалеи.
Напомним, согласно предыдущему перечню, утверждённому Минздравом РФ в феврале этого года, для лечения коронавирусной инфекции можно было применять препараты "Фавипиравир", "Ремдесивир", "Гидроксихлорохин", рекомбинантный ИФН α, "Умифеновир". Причём все они противопоказаны беременным.
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