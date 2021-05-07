США могут забраковать ещё 70 миллионов доз "грязной" вакцины от коронавируса
Речь идёт о партиях препарата с завода в Балтиморе, где ранее выявили 15 миллионов доз непригодной к использованию вакцины.
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США могут забраковать 70 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson от коронавируса. В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) обеспокоились тем, что, возможно, были испорчены и другие партии вакцины, произведённые одновременно с 15 млн загрязнённых доз, сообщает New York Times.
"Миллионы доз были отправлены за границу, в том числе в Канаду, Европейский Союз и Южную Африку. Регулирующие органы в различных странах в настоящее время работают над тем, чтобы эти дозы были безопасными", — сообщили в ведомстве.
Официальные лица ЕС, а также представители Канады и Южной Африки заявили, что нет никаких доказательств того, что какие-либо из полученных ими доз загрязнены. Но проблемы, выявленные в Балтиморе, замедлили их усилия по вакцинации, поскольку в качестве меры предосторожности они проводят дополнительную оценку качества.
Ранее Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) одобрил для использования Johnson & Johnson четвёртой по счёту вакциной от коронавируса. Отмечалась её особенность: для развития иммунитета достаточно было только одной прививки, а не двух, как в случае с другими препаратами. Позже на заводе в США испортили 15 млн доз этой вакцины, причиной стал человеческий фактор.
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