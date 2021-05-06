Экономист назвал две валюты, над которыми нависла большая угроза обвала

Самая большая угроза обвала сейчас нависла над валютами двух стран, в которых наблюдается серьёзный рост заболеваемости коронавирусом, — это Турция и Индия. Об этом заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"При дальнейшем росте заболевших турецкая лира вполне может пробить максимумы в 8,6 единицы за доллар... И несмотря на то, что почти весь этот гандикап уже был отыгран, риски дальнейшего падения индийской валюты остаются высокими", — сказал он в интервью "Российской газете".

Среди наиболее устойчивых он выделил австралийский доллар. Для российской валюты, как отметил эксперт, никаких глобально влияющих на её курс событий произойти не должно, так как последние месяцы позволили подготовиться к форс-мажорам. Расклад по евро будет примерно таким же, как и всю неделю, — 89–91 рубль за единицу европейской валюты. Что касается отношения евро к доллару, то и здесь вряд ли что-то принципиально изменится. Пара будет торговаться в диапазоне 1,19–1,205 доллара за евро, добавил специалист.

Ранее Лайф писал, как может повести себя курс рубля после майских праздников. Российская валюта уже не раз преподносила сюрпризы инвесторам. Экономисты считают, что денежная единица может удивить и в этом году.

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