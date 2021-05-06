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Экономист назвал две валюты, над которыми нависла большая угроза обвала

Одним из наиболее устойчивых, по мнению аналитика, является австралийский доллар.

6 мая 2021, 22:08
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Самая большая угроза обвала сейчас нависла над валютами двух стран, в которых наблюдается серьёзный рост заболеваемости коронавирусом, — это Турция и Индия. Об этом заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"При дальнейшем росте заболевших турецкая лира вполне может пробить максимумы в 8,6 единицы за доллар... И несмотря на то, что почти весь этот гандикап уже был отыгран, риски дальнейшего падения индийской валюты остаются высокими", — сказал он в интервью "Российской газете".

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Среди наиболее устойчивых он выделил австралийский доллар. Для российской валюты, как отметил эксперт, никаких глобально влияющих на её курс событий произойти не должно, так как последние месяцы позволили подготовиться к форс-мажорам. Расклад по евро будет примерно таким же, как и всю неделю, — 89–91 рубль за единицу европейской валюты. Что касается отношения евро к доллару, то и здесь вряд ли что-то принципиально изменится. Пара будет торговаться в диапазоне 1,19–1,205 доллара за евро, добавил специалист.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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